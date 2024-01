Cisco Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Bei Cisco hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge oder der Diskussionen in den sozialen Medien, die auf eine Veränderung der Stimmung hinweisen würden. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Cisco im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,82 Prozent erzielt, was jedoch 1,46 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologiesektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Rendite jedoch um 8,81 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Cisco mit einer Dividendenrendite von 3,11% im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" deutlich niedriger. Die Differenz beträgt 11543,36 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung für Cisco ist auf langfristiger Basis als "neutral" einzustufen. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 5 als gut, 9 als neutral und 1 als schlecht eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 58,62 USD, was einer Erwartung von 16,67 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cisco-Analyse vom 13.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cisco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cisco-Analyse.

Cisco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...