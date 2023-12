Cisco Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des RSI der letzten 7 Tage für die Cisco-Aktie kann festgestellt werden, dass der Wert aktuell bei 14 liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,75, was darauf hindeutet, dass Cisco weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Cisco.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Cisco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,07 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -4,34 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,41 Prozent im Branchenvergleich für Cisco. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Cisco ebenfalls 2,03 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Cisco ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Cisco wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, wobei in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt positive Themen im Vordergrund standen. Das Stimmungsbild führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie, wobei tiefergehende Analysen ergeben haben, dass vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Cisco auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cisco-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 51,33 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 50,18 USD liegt, was zu einer Abweichung von -2,24 Prozent führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 50,91 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

