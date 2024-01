Cisco Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Aktie von Cisco wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung als weniger attraktiv bewertet. Dies liegt an der niedrigeren Dividende von 3,11 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11298,03 %. Das ergibt eine Differenz von 11294,91 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Cisco in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität für Cisco in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daraus resultiert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt für Cisco ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes liegt bei 51,37 USD, während der Kurs der Aktie bei 52,14 USD um +1,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 49,8 USD zeigt eine Abweichung von +4,7 Prozent, was ebenfalls als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Cisco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,82 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,79 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Kommunikationsausrüstung-Branche, der um -3,97 Prozent gefallen ist. Im Sektorvergleich der Informationstechnologie lag die Rendite von Cisco 0,18 Prozent unter dem Durchschnittswert von 7 Prozent, was dennoch zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Cisco kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Cisco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cisco-Analyse.

Cisco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...