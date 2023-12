Cisco Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgestaltung. Wachstumsaktien haben oft ein höheres KGV, während Cisco mit einem Wert von 13,91 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 70 Prozent, da das durchschnittliche KGV in der Branche "Kommunikationsausrüstung" bei 47 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als preisgünstig angesehen werden und erhält daher auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen herrschte eine überwiegend negative Diskussion über Cisco. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell zeigt sich jedoch ein Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie nur geringfügig unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Somit erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Cisco in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche und lag auch über dem Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors um 2,03 Prozent. Diese gute Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

