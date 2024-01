Cisco Aktie: Ist das noch normal?

Der Technologieriese Cisco wird von Analysten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14,44, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 45,46 einen Abstand von 68 Prozent darstellt. Auf dieser fundamentaler Basis erhält Cisco eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anlegerstimmung gegenüber Cisco war in den letzten Tagen vorwiegend negativ, wie in den Diskussionen in den sozialen Medien erkennbar war. Insgesamt gab es einen positiven Tag und neun negative Tage, und an vier Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der Stimmungsanalyse führte. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Kaufsignale berechnet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse wird der Schlusskurs der Cisco-Aktie der letzten 200 Handelstage mit einem Durchschnitt von 51,36 USD verglichen, während der letzte Schlusskurs bei 50,75 USD lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Tendenz, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Cisco-Aktie mit 6,82 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie", die bei -3,03 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

