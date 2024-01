Cisco Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Analyse der Stimmung und Diskussionen über die Cisco-Aktie ergibt ein gemischtes Bild. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert und verlor an Aufmerksamkeit, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cisco-Aktie derzeit als neutral eingestuft wird. Der Kurs liegt um 0,43 Prozent über dem GD200 von 51,35 USD. Der GD50 beträgt 49,84 USD, was einer Abweichung von +3,47 Prozent entspricht, und somit auch als neutral bewertet wird.

Im Branchenvergleich hat die Cisco-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,82 Prozent erzielt, was 2,41 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Jedoch liegt sie im Vergleich zur Kommunikationsausrüstungsbranche um 10,51 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Cisco-Aktie mit einer Ausschüttung von 3,11 % eine niedrigere Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (11546,46 %) auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Differenz von 11543,34 Prozentpunkten führt zu der Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Cisco-Aktie, wobei die technische Analyse und der Branchenvergleich auf eine neutrale bis positive Einschätzung hindeuten, während die Diskussionen und die Dividendenrendite zu einer eher negativen Bewertung führen.

