Cisco Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Aktienanalyse: Cisco als unterbewertet eingestuft

Die aktuelle Bewertung von Cisco zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird für jeden Euro Gewinn von Cisco weniger gezahlt. Der Durchschnittswert in der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt momentan bei 45, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cisco liegt bei 58,24, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cisco festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Zusammengefasst erhält Cisco in diesem Punkt eine Bewertung von "Neutral".

Bei einer Dividende von 3,11 % ist Cisco im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Kommunikationsausrüstung niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 11543,36 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Cisco derzeit als unterbewertet eingestuft wird, während das Sentiment und die Dividendenausschüttung als "Neutral" bzw. "Schlecht" bewertet werden.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cisco-Analyse vom 14.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cisco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cisco-Analyse.

Cisco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...