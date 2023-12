Cisco Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Die neuesten Diskussionen über Cisco auf Social-Media-Plattformen geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Die Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt konnten sieben Handelssignale ermittelt werden, von denen drei als gut und vier als schlecht bewertet wurden. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Cisco bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.

Analysten sehen die Cisco-Aktie langfristig als "Neutral"-Titel. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 5 im gut, 9 im neutral und 1 im schlecht Bereich. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 58,62 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigte jedoch an, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit als üblich erhielt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cisco beträgt derzeit 13, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 45 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Cisco daher unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion führt.

