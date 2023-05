Cisco-Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +12,76%

Die Cisco-Aktie wurde nach Meinung von Analysten am Finanzmarkt nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 52,45 EUR mit einem Potenzial von +12,76%. Am gestrigen Tag verzeichnete Cisco eine positive Kursentwicklung von +1,69%, was in den vergangenen fünf Handelstagen zu einer Gesamtsteigerung von +2,13% führte.

• Cisco-Handelstag endet am 26.05.2023 mit einem Plus von +1,69%

• Durchschnittliches Kursziel für die Aktie beträgt 52,45 EUR

• Derzeit halten sich 44,44% der Bankanalysten an ein optimistisches Rating

Während acht Bankanalysten die Aktie als einen starken Kauf empfehlen und vier weitere sie zumindest optimistisch bewerten (“Kauf”), beurteilen insgesamt 15 Experten die Situation “neutral” (“halten”).

Zusätzliche Unterstützung erhält das positive Bild durch den...