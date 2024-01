Cisco Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Der Technologiekonzern Cisco weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,57 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,01 liegt. Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den vergangenen Tagen verstärkt auf negative Themen bezogen. Daher wird die Aktie von der Redaktion neutral bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Verglichen mit anderen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat Cisco in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,02 Prozent erzielt. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch leicht unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Cisco bei 50,52 USD und weicht somit +0,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage ab, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung -1,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt zeigen die fundamentalen, Anleger- und technischen Daten eine gemischte, aber insgesamt positive Entwicklung, die die gegenwärtige Unterbewertung der Cisco-Aktie reflektiert.

