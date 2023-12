Cisco Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Dividendenrendite von Cisco derzeit bei 2,93 % liegt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11651,5 %. Dies bedeutet, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cisco liegt bei 32,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem RSI.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cisco derzeit bei 13,91, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Cisco auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

