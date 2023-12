Cirrus Logic ist zurück!

Die technische Analyse der Cirrus Logic-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 80,36 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 84,38 USD lag, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 75,24 USD, was einer Abweichung von +12,15 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung der Cirrus Logic-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ebenfalls eine positive Stimmung. Die Aktivität in Beiträgen und Diskussionen deutet auf eine "Gut"-Bewertung hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Hinsichtlich der Dividende weist Cirrus Logic mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,19% auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass Cirrus Logic in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,19 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 24,38 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -22,2 Prozent im Branchenvergleich für Cirrus Logic. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance von 4,07 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.