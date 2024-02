Cirrus Logic-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Aktienkurs von Cirrus Logic hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Cirrus Logic jedoch 578,1 Prozent unter dem Durchschnitt von 580,28 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3927,16 Prozent, wobei Cirrus Logic aktuell 3924,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cirrus Logic mit einem Wert von 18,9 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 75,2. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv gegenüber Cirrus Logic. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Wenn es um weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz geht, zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Cirrus Logic, wobei die fundamentale Analyse positiv ausfällt, die Anlegerstimmung gut ist, aber das Sentiment und der Buzz eher negativ sind.