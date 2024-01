Cirrus Logic Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Cirrus Logic ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um eine weitere Bewertungskomponente für die Aktie zu erhalten. Positiv wurde vor allem in den letzten Tagen über die Aktie diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Cirrus Logic-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 80,18 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 83,19 USD, was einem Unterschied von +3,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 75,78 USD, wodurch der letzte Schlusskurs bei +9,78 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der kurzfristigen Analyse.

Die Analysten bewerten die Cirrus Logic-Aktie derzeit insgesamt positiv mit 7 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 103,57 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 24,5 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Cirrus Logic wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung deuten auf ein insgesamt schlechtes langfristiges Stimmungsbild hin. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung ergeben eine negative Bewertung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.