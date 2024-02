Cirrus Logic Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cirrus Logic als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cirrus Logic-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,28 und ein Wert für den RSI25 von 36,29. Beide Werte fallen somit in die Kategorie "Neutral", was auf eine ausgeglichene Marktlage hinweist.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cirrus Logic aktuell bei 18 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 75. Dies deutet darauf hin, dass Cirrus Logic unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt sich, dass Cirrus Logic im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche eine Underperformance von -3871,77 Prozent verzeichnet. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cirrus Logic mit 0% eine geringere Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,14% auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.