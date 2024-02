Cirrus Logic Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Aktie von Cirrus Logic wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 3 Gut-Einstufungen und 0 Neutral- oder Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Aktuelle Berichte zeigen ähnliche Einschätzungen, wobei das Rating für das Cirrus Logic-Wertpapier im letzten Monat als "Gut" bewertet wurde. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 100 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,99 Prozent vom letzten Schlusskurs bei 91,75 USD bedeutet. Dementsprechend ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Cirrus Logic weist mit einem KGV von 18,9 einen deutlich günstigeren Wert als das Branchenmittel von 75,2 auf, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Cirrus Logic in den letzten Monaten nur geringe Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cirrus Logic bei 77,89 USD verläuft, was eine positive Einschätzung als "Gut" ergibt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +10,41 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse als "Gut".