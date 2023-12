Cirrus Logic Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Cirrus Logic: Aktie wird insgesamt positiv bewertet

Der Halbleiterhersteller Cirrus Logic wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,9 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 68,66 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsveränderungen zeigt sich eine starke Aktivität und eine insgesamt positive Einschätzung für die langfristige Stimmung bei Cirrus Logic. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls besonders positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen der letzten Wochen, was zu einer weiteren Bewertungsfaktor von "Gut" für die Aktie führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive Einschätzungen für Cirrus Logic abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 103,57 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht und eine mögliche Steigerung um 23,7 Prozent vom aktuellen Kursniveau von 83,73 USD bedeutet.

Insgesamt erhält die Cirrus Logic-Aktie sowohl auf Grundlage fundamentaler Kriterien als auch aus der Sicht der Stimmung und der Analysteneinschätzung eine positive Bewertung.