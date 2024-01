Cirrus Logic Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cirrus Logic neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cirrus Logic-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,47 und für den RSI25 von 38,31, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Cirrus Logic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,19 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 25,55 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -23,36 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 9,2 Prozent, wobei Cirrus Logic 7,01 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Analysten haben Cirrus Logic in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 7 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 103,57 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 26,8 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Cirrus Logic in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.