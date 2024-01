Cirralto Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Spenda deutlich ins Negative verändert. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigen. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spenda daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Spenda-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein neutraler RSI von 46,67 festgestellt. Somit erhält Spenda insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der RSI-Analyse.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,01 AUD für Spenda, während der aktuelle Kurs bei 0,013 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +30 Prozent liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von +30 Prozent eine positive Bewertung. Insgesamt erhält Spenda daher eine Gesamtnote von "Gut".

Insgesamt ergibt sich für Spenda eine negative Stimmung, eine neutrale Bewertung auf sozialen Plattformen und eine positive Einschätzung basierend auf der technischen Analyse. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Einschätzung berücksichtigen.