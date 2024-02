CircuTech Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse der Circutech-Wertpapiere ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass Circutech weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Circutech überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Circutech derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik der Aktie erhält daher die Einstufung "Schlecht".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für das Sentiment und den Buzz rund um Circutech.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,93 HKD der Circutech-Aktie mit -24,48 Prozent Abstand vom GD200 (3,88 HKD) ein schlechtes Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 3,22 HKD auf ein schlechtes Signal hin. Somit wird der Kurs der Circutech-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.