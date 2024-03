Circle Security jetzt auf SailPoint Compass Community verfügbar

San Francisco, 7. März 2024 (ots/PRNewswire) -Circle Security (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4108426-1&h=2041037789&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4108426-1%26h%3D2531057307%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcirclesecurity.ai%252F%26a%3DCircle%2BSecurity&a=Circle+Security), eine dezentralisierte Plattform zur Bedrohungsabwehr, gab seine Partnerschaft mit SailPoint Technologies, Inc. bekannt, um den Zugang zu sichern und den Präventionsaspekt für SailPoint-Kunden zu verstärken. Diese Partnerschaft geht mit einer Auflistung in SailPoints Compass Community als vertrauenswürdiger Technologiepartner einher. Circle verbessert die Sicherheit für Kunden radikal, indem es die Bedrohungslage im Zusammenhang mit Angriffen, die auf Anmeldeinformationen beruhen, auslöscht.Circle unterstützt Unternehmen dabei, von einer „Detect & Respond"- zu einer „Prevention-first"-Cybersicherheitsstrategie überzugehen.Die Authentifizierung ohne Zugangsdaten von Circle ermöglicht einem einzigen Benutzer den Zugriff auf die SailPoint-Plattform über mehrere Geräte, Browser, Sitzungen und Kontexte hinweg, ohne dass ein VPN, Cookies von Drittanbietern, Benutzernamen oder Passwörter erforderlich sind. Circle bietet eine unübertroffene Authentifizierung ohne Zugangsdaten durch die Kombination von: -- Etwas, das Sie haben – ein zugelassenes Gerät- Etwas, das Sie sind – biometrische Authentifizierung,- Etwas, das Sie tun – kontinuierliche kryptografische SignierungDie grundlegende dezentralisierte Architektur von Circle bietet SailPoint-Kunden die folgenden Vorteile:- Keine Angriffsfläche in der Cloud- Keine Bedrohungen durch Angriffe, die auf Anmeldeinformationen basieren, wie Phishing, Social Engineering und Kompromittierung von Anmeldeinformationen- Kein einziger Ausfallpunkt für das System- Reibungsloser Ablauf durch Anmeldung ohne AnmeldeinformationenWir bei Circle haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Gefährdung der Welt durch Cyber-Bedrohungen zu beseitigen. „Unsere grundlegende Technologie, die auf einer einzigartigen dezentralen Architektur aufbaut, hilft Entwicklern und Unternehmen, ihre Cybersecurity-Strategie von Detect & Respond auf Prevent & Eliminate zu verlagern", sagte Phani Nagarjuna, Gründer und CEO von Circle Security. „Mit der Verfügbarkeit von Circle für SailPoint, ist unser gemeinsames Angebot nun auf der SailPoint Compass Community (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4108426-1&h=290340964&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4108426-1%26h%3D1078850687%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcommunity.sailpoint.com%252Ft5%252FConnector-Directory%252FCircle-Access-for-Sailpoint%252Fta-p%252F239115%26a%3DSailPoint%2BCompass%2BCommunity&a=SailPoint+Compass+Community). Die Lösungen von Circle für den Datenzugriff ohne Anmeldeinformationen bieten SailPoint-Kunden die Möglichkeit, durch Anmeldeinformationen verursachte Datenverletzungen und Schwachstellen bei der Identitätsidentifizierung in ihrer Integration mit SailPoint zu verringern."„Wir bei SailPoint glauben, dass der Kern der Identitätssicherheit die nahtlose Integration in Ihr digitales Ökosystem ist. Unsere Partnerschaft mit Circle Security unterstreicht unsere Ansicht, dass der Zugang zu geschäftskritischen Anwendungen auf eine Weise gesichert werden sollte, die dem Umfang und der Geschwindigkeit moderner Umgebungen entspricht" – Jody Paterson, Sr. Director Technology Alliances, SailPointInformationen über Circle:Circle ist eine „Prevention-first"-Datensicherheitsplattform, die identitätsbedingte Datenschutzverletzungen verhindert und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit und das Engagement in Anwendungslandschaften mithilfe patentierter kryptografischer Technologie verbessert. Im Gegensatz zu anderen Anbietern von Cybersicherheit verfolgt Circle einen dezentralen Ansatz für die Datensicherheit, entkoppelt die Sicherheit von der Cloud und macht die Notwendigkeit von Anmeldedaten überflüssig, um das Versprechen der „Prävention" zu erfüllen. Mit Circle können Entwickler und Unternehmen auf einfache Weise sicheren Datenzugriff ohne Anmeldeinformationen und End-to-End-Datenschutzfunktionen mit integriertem Datenschutz in ihre Arbeitsumgebung integrieren, einschließlich Anwendungen, APIs oder IoT-Geräte.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/circle-security-jetzt-auf-sailpoint-compass-community-verfugbar-302082707.htmlPressekontakt:David Schutzman,david@schutzmanpr.comOriginal-Content von: Circle Security, übermittelt durch news aktuell