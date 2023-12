Circassia Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Niox hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,42 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -12,78 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,35 Prozent im Branchenvergleich für Niox. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -16,28 Prozent, was bedeutet, dass Niox 5,86 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Niox ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Niox bei einem Wert von 32, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Biotechnologie" (KGV von 270,68) unter dem Durchschnitt (ca. 88 Prozent) liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist Niox unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion auf Plattformen der sozialen Medien weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung für Niox.