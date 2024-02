Circassia Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Niox-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen Faktoren. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Niox-Aktie mit einem Wert von 53,57 im Relative Strength Index (RSI) weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch die Betrachtung des RSI25 ergibt einen Wert von 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Niox-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle KGV bei 31 liegt, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche 90 Prozent weniger ist. Im Bereich "Biotechnologie" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 319.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Niox-Aktie derzeit -3,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -6,73 Prozent beläuft.

Insgesamt wird die Niox-Aktie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und insgesamt als "Neutral" eingestuft.