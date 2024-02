Circassia Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Niox in der Gesundheitspflegebranche hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors positiv entwickelt. Mit einer Rendite von -10,42 Prozent liegt die Aktie mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,37 Prozent verzeichnet, übertrifft Niox diese um 11,95 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Niox ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Biotechnologie-Branche (KGV von 319,84) liegt Niox unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Niox-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (61) als auch der 25-Tage-RSI (53,72) bestätigen diese Einschätzung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um -8,98 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -5,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Niox daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.