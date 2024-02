Circassia Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Niox-Aktie war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Dies führte zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf der 7-Tage- als auch auf der 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die technische Analyse zeigte eine Abweichung des aktuellen Kurses von den gleitenden Durchschnitten der letzten 200 bzw. 50 Handelstage, was zu einer schlechten Bewertung führte. Hinsichtlich fundamentaler Kriterien wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Niox als unterbewertet eingestuft, was zu einer guten Bewertung führte.

