Circassia Aktie: Ruhig bleiben!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Niox bei 32, was bedeutet, dass die Börse 32,87 Euro für jeden Euro Gewinn von Niox zahlt. Dieser Wert liegt 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche, der derzeit bei 309 liegt. Daraus ergibt sich, dass die Niox-Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Niox derzeit bei 64,34 GBP. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 65,4 GBP liegt, was einer Differenz von +1,65 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 61,65 GBP, was einer Differenz von +6,08 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividende weist Niox derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,3 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Niox war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen der Anleger über das Unternehmen Niox. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.