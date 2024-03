Circassia Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Niox-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 64,3 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (66 GBP) um +2,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 61,62 GBP, was einer Abweichung von +7,11 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen im letzten Monat zeigt, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als gewöhnlich über das Unternehmen diskutiert haben. Dadurch erhält die Niox-Aktie ein "neutral"-Rating.

Bei der Dividende hat Niox derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,3%. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Biotechnologie"-Branche beträgt die Differenz -3. Aus diesem Grund erhält die Niox-Aktie in dieser Kategorie eine "schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Niox. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "neutral"-Einschätzung.