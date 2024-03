CirChem AB Aktie: Jetzt knallt es!

Das Anleger-Sentiment und die technische Analyse weisen auf eine eher negative Bewertung der Circhem-Aktie hin. Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Circhem besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Anleger zeigten an zwei Tagen eine grüne Stimmung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Lediglich an einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch aktuell konzentrieren sich die Anleger hauptsächlich auf positive Themen.

Die technische Analyse ergab jedoch weniger positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,89 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 2,39 SEK liegt, was einer Abweichung von -17,3 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhielt Circhem eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergab eine Abweichung von -9,81 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt wurde Circhem auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien ergab eine mittlere Aktivität und führte zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führte.

Abschließend bezieht sich der Relative Strength Index (RSI) auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Circhem führte bei einem Niveau von 71,74 zur Einstufung "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.