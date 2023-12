CirChem AB Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Circhem wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 67,03 Punkten, was darauf hindeutet, dass Circhem weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Circhem. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Circhem in sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält Circhem auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,06 SEK, während der Kurs der Aktie bei 2,3 SEK liegt, was einer Abweichung von -24,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,74 SEK führt zu einer Abweichung von -16,06 Prozent und damit zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.