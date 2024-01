CirChem AB Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Circhem. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,26 Punkte, was darauf hinweist, dass Circhem derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis ist Circhem jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Marktstimmung. Unsere Analysten haben Circhem auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden vor allem neutrale Themen von Nutzern in sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein eindeutiges Bild für Circhem. Es gab keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und auch die Diskussionen über das Unternehmen waren weder auffällig intensiv noch unauffällig. Daher erhält die Circhem-Aktie auch in diesem Aspekt ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie dazu genutzt werden, den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Circhem-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 3,02 SEK. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2,7 SEK deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Circhem-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht als "Neutral" eingestuft.

