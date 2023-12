Cipherloc Aktie: Das war ja klar …

In den letzten Wochen gab es bei Sidechannel keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und in Bezug auf Sidechannel haben vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien dominiert. Auch die Diskussionen rund um das Unternehmen waren insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Sidechannel ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,97 auf, was im Vergleich zur Branche als günstig angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Sidechannel-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine negative Abweichung aufweist. Daher wird das Unternehmen in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Sidechannel, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die fundamentale Bewertung gut ausfällt, die Stärke der Diskussion jedoch negativ ist und auch die technische Analyse keine positive Tendenz zeigt.