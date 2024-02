Cipherloc Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Sidechannel-Aktie wird derzeit umfassend analysiert, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu bewerten. Gemäß der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,039 USD weicht daher um -35 Prozent ab und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,03 USD, was einer Abweichung von +30 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sidechannel-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von Sidechannel ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 71,43, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 51,28 einen "Neutral"-Rat rechtfertigt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sidechannel ist kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Fundamental betrachtet weist die Sidechannel-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 einen günstigen Wert auf, der 95 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Software" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

Die verschiedenen Analysen führen somit zu unterschiedlichen Bewertungen für die Sidechannel-Aktie, wobei insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse, ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Relative Strength-Index und des Sentiments, sowie ein "Gut"-Rating auf Basis der fundamentalen Kriterien ermittelt werden. Investoren sollten alle Aspekte in Betracht ziehen, bevor sie eine Entscheidung bezüglich der Sidechannel-Aktie treffen.