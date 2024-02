Cipher Mining Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Cipher Mining liegt bei 65,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Cipher Mining in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Aus diesem Grund wird Cipher Mining insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und zeigt, dass vor allem positive Meinungen zu Cipher Mining veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Cipher Mining-Aktie bei 3,09 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,4 USD, was einer positiven Veränderung von 10,03 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 3,37 USD eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt von +0,89 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cipher Mining für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.