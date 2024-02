Cipher Mining Aktie: Das macht sprachlos!

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten sechs Mal eine positive Einschätzung für die Aktie von Cipher Mining abgegeben, während sie einmal neutral bewertet haben. Es gab keine schlechten Bewertungen. Langfristig erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Cipher Mining. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 25,88 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 3,94 USD, basierend auf dem aktuellen Kurs von 3,13 USD. Dies wird als positive Entwicklung angesehen und führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,62 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine negative Abweichung von -6,01 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Cipher Mining in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussionsfreudigkeit führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen Cipher Mining. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.