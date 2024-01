Cipher Mining Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Cipher Mining verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 47,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Cipher Mining-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Cipher Mining also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion weder positiv noch negativ, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Cipher Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,94 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 4,19 USD weicht somit um +42,52 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,27 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+28,13 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cipher Mining-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Cipher Mining zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet.