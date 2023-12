Cipher Mining Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Cipher Mining liegt bei 55,56 und deutet darauf hin, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cipher Mining derzeit bei 2,8 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,6 USD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,14 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 2,89 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit -10,03 Prozent Abstand ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Cipher Mining festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Cipher Mining auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, wie die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zeigt. Auch wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt daher die Messung der Anleger-Stimmung die Einstufung als "Gut". Die Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Gut"-Einstufung.