Cipher Mining Aktie: Was soll die Aufregung?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Cipher Mining festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv, mit vorherrschend positiven Themen bei den Diskussionen in den vergangenen Tagen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 40,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale (Wert: 36,7), wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 3,94 USD, was eine mögliche Abnahme um -4,6 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,13 USD) bedeutet. Daher wird die sich daraus ableitende Empfehlung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Cipher Mining somit eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten, trotz vorherrschend positiver Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und einer insgesamt neutralen Einschätzung anhand des Relative Strength Index.