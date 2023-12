Cipher Mining Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Im letzten Jahr haben Analysten 6 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für Cipher Mining abgegeben, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,94 USD, was auf Basis des letzten Schlusskurses (5,27 USD) einem potenziellen Rückgang um -25,24 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "neutrale" Empfehlung.

In Bezug auf die weichen Faktoren, wie die Kommunikation im Netz, hat Cipher Mining in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was positiv bewertet wird. Allerdings gab es auch eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 2,89 USD lag, was einer positiven Abweichung von +82,35 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +69,45 Prozent. Somit erhält die Aktie in der technischen Analyse ein insgesamt "gutes" Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass es in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen zu Cipher Mining gab, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "neutral" eingestuft.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Cipher Mining in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "neutral" bewertet wird.