Cipher Mining Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Cipher Mining herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cipher Mining weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,27, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für Cipher Mining hindeutet.

Analysten bewerten die Cipher Mining-Aktie derzeit positiv mit insgesamt 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,94 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 15,2 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält Cipher Mining eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich Cipher Mining hat in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Zudem gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Cipher Mining daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cipher Mining von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

