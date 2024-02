Cion Investment Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Cion Investment-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,63 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,14 USD weicht um 4,8 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 11,17 USD, was einer Abweichung von nur -0,27 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend ebenfalls positiv eingeschätzt.

Analysten bewerten die Cion Investment-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 11 USD, was einem Abwärtspotential von -1,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cion Investment liegt bei 42,45, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt mit einem Wert von 50,2 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".