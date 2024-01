Cion Investment Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für die Cion Investment liegt bei 50, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Der RSI25 beträgt 43,62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Cion Investment derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,45 USD, während der Aktienkurs bei 11,15 USD liegt, was einer Abweichung von +6,7 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 10,95 USD, was einer Abweichung von +1,83 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Cion Investment ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren. In den letzten zwei Wochen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für die Cion Investment. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 11 USD, was einer neutralen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Cion Investment-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.