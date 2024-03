Cion Investment Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cion Investment ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders positiv gewesen. Das Anleger-Sentiment zeigt an neun Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen, die Anleger interessieren. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Cion Investment. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Cion Investment-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf einer "Gut"-, einer "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 11 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cion Investment-Aktie bei 10,73 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,88 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der Abstand zum GD200 beträgt +1,4 Prozent, während der GD50 bei 11,11 USD liegt, was einem Abstand von -2,07 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".