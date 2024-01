Cion Investment Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Cion Investment hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Einschätzung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Cion Investment. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 11 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -1,35 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cion Investment somit eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Cion Investment in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder besonders positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Cion Investment-Aktie bei 10,4 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,15 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,76 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cion Investment auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-Wert momentan bei 85,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Cion Investment-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cion Investment somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.