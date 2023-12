Cion Investment Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Cion-Investment-Aktie hat in den letzten Tagen positiv performt. Der aktuelle Kurs von 11,28 USD liegt 9,09 Prozent über dem GD200, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50 liegt bei 10,51 USD, was einem Abstand von +7,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cion-Investment liegt bei 26,55, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 39, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Cion Investment waren in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. In den letzten ein, zwei Tagen hat sich jedoch die Stimmung zu negativen Themen verschoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen eine durchschnittliche Kursziel von 11 USD ergeben, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält Cion Investment somit ein "Gut"-Rating für diese Analyse.