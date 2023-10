Ciolacu besucht als erster Regierungschef Israel nach Kriegsbeginn

TEL AVIV (dpa-AFX) - Rumäniens Ministerpräsident Marcel Ciolacu hat als erster ausländischer Regierungschef Israel nach Ausbruch des Krieges mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen besucht. Ciolacu traf am Dienstag Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, wie das Außenministerium in Jerusalem bestätigte. Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Dienstag ebenfalls nach Israel, um Deutschlands Solidarität mit dem jüdischen Staat nach den Massakern der Hamas zu bekunden./jak/DP/tih