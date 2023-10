Cintas: Das wahre Kursziel bei 493,83 EUR

Die Aktie von Cintas wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Nach ihrer Einschätzung liegt das tatsächliche Kursziel um +5,55% über dem aktuellen Preis.

• Letzte Woche legte die Cintas-Aktie um +1,73% zu

• Am 06.10.2023 stieg sie um weitere +2,37%

• Das Guru-Rating für Cintas hat sich auf 3,74 verbessert

Gestern konnte man an den Finanzmärkten beobachten wie die Aktie von Cintas ein Plus von +2,37% verzeichnen konnte und somit in einer Woche einen Anstieg von insgesamt +1.73%. Dies lässt eine momentane positive Stimmung im Markt vermuten.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie von Cintas beträgt aktuell 493,83 EUR laut Bankanalysten. Wenn diese Vorhersage eintrifft würde dies Investoren ein mögliches Potenzial mit einem Wertzuwachs von bis zu +5,55% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle...