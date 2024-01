Cintas ist zurück!

Die Aktie von Cintas wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 42,04 insgesamt 22 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" ist, der 53,81 beträgt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" gemäß der fundamentalen Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cintas-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 503,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 587,02 USD liegt deutlich darüber (Unterschied +16,7 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt (+5,43 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating für die Cintas-Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor bei einer Dividendenrendite von 1,09 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,12 Prozentpunkten erzielen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite der Cintas-Aktie mit 26,76 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" und der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.