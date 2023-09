Cintas: Potenzial für Kursanstieg - auf zu 485,44 EUR

Die Aktie von Cintas wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 485,44 EUR und somit um +1,05% über dem aktuellen Niveau.

• Am 19.09.2023 gab es ein Plus von +0,10%

• Durchschnittliche Empfehlung: “Halten”

• Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt bei 3,74

Am gestrigen Handelstag legte die Cintas-Aktie an Wert um +0,10% zu und summierte damit das Ergebnis der vergangenen Woche auf einen Anstieg von +0,09%. Der Markt scheint also relativ neutral gestimmt zu sein.

Wie sieht es hingegen mit den Einschätzungen durch Bankanalysten aus? Im Durchschnitt sehen sie ein Kurspotenzial bis zu einem Zielwert in Höhe von 485,44 EUR (+1,05%). Allerdings teilen nicht alle Experten diese Auffassung und bewerten die Aktie unterschiedlich.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der...