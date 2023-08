Cintas: Potenzial für 6,54% Kursanstieg auf das Ziel von 477,37 EUR

Die Cintas-Aktie wurde in letzter Zeit von den Analysten als unterbewertet eingestuft. Das Kursziel liegt bei 477,37 EUR und hat somit ein Potenzial für einen Anstieg um +6,54%. Gestern fiel der Aktienkurs um -0,97%, was sich auf eine negative Entwicklung von insgesamt -0,71% in den letzten fünf Handelstagen summiert.

Obwohl nicht alle Analysten die optimistische Einschätzung teilen und einige eine neutrale Haltung eingenommen haben oder sogar zum Verkauf geraten haben (2 Analysten), bleiben insgesamt +52,63% der Experten weiterhin optimistisch über die Zukunft des Unternehmens.

