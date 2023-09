Cintas: Kursziel von 483,10 EUR laut Analysten nicht ausgeschöpft

Die Aktie von Cintas wird derzeit nach Ansicht von Experten am Markt nicht adäquat bewertet. Das wahre Kurspotenzial liegt bei +3,04% über dem aktuellen Niveau.

• Cintas verzeichnete gestern einen Anstieg um +0,22%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 483,10 EUR

• Guru-Rating steigt auf 3,74 (vorher 3,74)

Mit einer positiven Performance von +0,22% hat die Aktie des Unternehmens Cintas im letzten Handelstag an Wert gewonnen. In den letzten fünf Tagen konnte ein Zuwachs in Höhe von insgesamt +1,24% beobachtet werden. Der Markt zeigt sich gegenwärtig also eher optimistisch eingestellt.

Obwohl sich die Bankexperten diese Entwicklung möglicherweise erwartet haben dürften – jedenfalls herrscht in dieser Hinsicht Einigkeit unter ihnen.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Cintas beläuft sich auf 483,10...